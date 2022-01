Une habitation en proie aux flammes

LA ROCHE. Dimanche, vers 19 h 20, l’intervention de la police cantonale était sollicitée à La Roche pour une habitation en feu. Sur place, les pompiers du Centre de renfort de Bulle et du Centre des sapeurs-pompiers intercommunaux de La Roche ont pu circonscrire le sinistre. Le Soutien sanitaire opérationnel a également œuvré en appui. «Les deux locataires de l’habitation, âgés de 63 et 59 ans, ont pu évacuer les lieux», communique la police. L’une des personnes, incommodée par la fumée, a été prise en charge par les ambulanciers et acheminée vers un hôpital. Le ruisseau de la Serbache sera contrô- lé prochainement pour déceler une éventuelle pollution. Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances de l’incendie.