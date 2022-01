Une stratégie pour Forum Fribourg

La halle, qui accueille de grands salons, est au cœur des réflexions sur l’avenir du centre d’exposition.

GRANGES-PACCOT. L’association, qui a repris l’exploitation de Forum Fribourg à Granges-Paccot, est en train d’établir une stratégie pour l’avenir du centre. Le résultat est attendu dans la seconde partie de 2022. Les activités événementielles et d’exposition de moyenne dimension devraient être maintenues. La réflexion porte davantage sur les grands événements qui deviennent de plus en plus rares, révèle le Conseil d’Etat dans un rapport.

Dans un postulat, les députés Solange Berset (ps, Belfaux) et Jean-Daniel Wicht (plr, Villars-sur-Glâne) interpellaient le Gouvernement sur sa vision à court, moyen et long terme du centre d’exploitation. Le Conseil d’Etat a directement produit un…