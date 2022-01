Une taxe pour les PME

Contrairement à ce que préten-dent les référendaires contre l’abolition du droit de timbre d’émission, cette mesure ne profitera pas aux banques ou aux multinationales. Les statistiques de l’administration fédérale montrent en effet que l’énorme majorité des entreprises qui s’acquittent de cette taxe sont des PME, ainsi que des sociétés en démarrage. Cela s’explique: les start-up n’ont pas accès aux crédits bancaires (trop de risques); elles font donc appel à des investisseurs. Quant aux PME, elles augmentent leurs fonds propres lorsque leur situation financière devient précaire, comme c’est le cas à la suite d’une crise économique ou pour financer leur croissance et leurs investissements. C’est à ce moment que le fisc prélève 1% des sommes (dépassant une franchise) qui doivent servir à investir, rembourser les créanciers ou même payer des salaires. Une entreprise qui fait des pertes doit-elle payer des impôts? Evidemment non.

Quant aux multinationales, elles ne sont pratiquement jamais concernées, car elles ont souvent des réserves financières suffisantes pour ne pas avoir à émettre de nouvelles actions. Au final, les opposants veulent maintenir une taxe qui frappe surtout… les PME et les sociétés en démarrage ou en croissance. Claude Gremion, membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg