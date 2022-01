Valentine Macheret «satisfaite» de son 17e rang

SKI ALPIN. Deux semaines après sa grande première en Coupe du monde lors du slalom de Kranjska Gora (Slovénie), Valentine Macheret a renoué avec la Coupe d’Europe cette semaine à Meiringen. La skieuse du Bry a pris la 17e place du slalom de mercredi. «J’ai pu montrer deux manches solides et je suis contente de ce résultat», réagit la Gruérienne de 23 ans. Une performance qu’elle n’a pas pu répéter le lendemain, en partant à la faute lors du second slalom «dans des conditions difficiles». Valentine Macheret a rendez-vous du côté de Zell am See (Autriche), le 31 janvier et le 1er février prochain pour deux slaloms de Coupe d’Europe. GR

