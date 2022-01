The Weeknd sur une autoroute

MUSIQUE The Weeknd

DAWN FM

XO/Republic

En 2022, davantage encore qu’auparavant, l’industrie musicale peut se comparer à un réseau routier. L’auditeur qui veut flâner les oreilles aux quatre vents choisira les arcanes ombrageux du streaming, musardera dans les tréfonds de Spotify et se laissera surprendre à chiner. A l’opposé, l’auditeur pressé et moins curieux empruntera les autoroutes bien balisées. Avec son cinquième album sorti en grande pompe la semaine passée, The Weeknd fait partie de ces highways américaines à six voies. Imaginez-vous en décapotable ripolinée au Sigolin, version 1982-1984, en mode automatique sur la 66. Vous y êtes? En voiture, Simone!

Depuis qu’il a abandonné ses expérimentations R & B, le Canadien Abel Tesfaye, bientôt 32 ans, est en passe de devenir le nouveau…