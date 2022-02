«C'est pour les vivants...»

Avec Connemara, Nicolas Mathieu (Prix Goncourt 2018) poursuit une œuvre centrée sur une France souvent négligée, loin des élites parisiennes. Ce nouveau roman est aussi une évocation de ces moments de la vie où s’ouvrent les possibles.

ÉRIC BULLIARD

Il a décroché le Goncourt avec son précédent roman, Leurs enfants après eux. Quatre ans après le plus prestigieux prix littéraire français, Nicolas Mathieu revient avec Connemara. Un titre qui fait référence à la chanson de Sardou, comme pour affirmer une vision de la France loin des élites intellectuelles et des modes germanopratines. Une France tellement plus vraie, plus proche. Tellement humaine.

Né dans les Vosges en 1978, installé à Nancy, Nicolas Mathieu connaît parfaitement cette région que des technocrates ont décidé d’appeler le Grand…