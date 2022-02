«Dans le vestiaire, plus football que JO»

Du côté de chez Dave

"J’aime bien voyager durant la pause du championnat. Je viens de passer quelques jours à Madrid, sans pouvoir assister à un match de football malheureusement. Je suis pourtant fan. Dans l’équipe, on cause pas mal de foot avec DiDo (Chris DiDomenico, l’attaquant canadien). Si je lui parle de Messi, il me parlera de Cristiano Ronaldo. Juste pour me contredire ou... pour m’énerver un peu (rires).

D’ailleurs, dans le vestiaire de Gottéron, on discute plus de football que des jeux Olympiques à Pékin. N’étant pas vacciné, je ne pouvais pas être sélectionné. Je ne suis pas déçu, car mon objectif premier est d’être sacré champion de Suisse avec un club romand. Cela m’obsède, car tout le monde en parle et personne n’y arrive (depuis Bienne en 1981). Revenons à l’actualité et…