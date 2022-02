«Des cadeaux indécents»

Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose! Telle semble être la devise des milieux économiques (le haut du panier!) et de leurs affidés politiques, de la droite à l’extrême droite, c’est-à-dire du soi-disant Centre à l’UDC, en passant par le PLR. A les entendre, si le droit de timbre n’est pas supprimé (votation du 13 février), des emplois disparaîtront à la pelle et l’économie, si ce n’est toute la Suisse, se retrouvera à l’agonie. Pas moins! En réalité, l’actuel droit de timbre ne touche qu’une infime partie des entreprises du pays (moins de 1%) comme le prouvent les chiffres officiels. Il s’agit d’entreprises capables de lever plus d’un million de francs et dont certaines ont engrangé des bénéfices astronomiques pendant, voire «grâce» à la pandémie (voyez par exemple les chiffres faramineux de Novartis en 2021). Cela, sans oublier les milliards qu’elles ont économisés avec la dernière réforme de la fiscalité et ceux qui les font déjà saliver dans la perspective de futures suppressions d’impôts déjà réclamées par elles à Berne. Pour arriver à ces juteuses fins, les mêmes et leur «bras politique» avancent aussi l’argument de la compétitivité internationale. Or, tous les classements montrent on ne peut plus clairement qu’en cette matière, «nos» entreprises se retrouvent toujours en tête de peloton… malgré l’existence du droit de timbre et des autres taxes dont l’abolition est tant désirée. Il est par conséquent tout simplement juste et logique, ce qui va bien souvent de pair, de dire non à la suppression du droit de timbre. Sauf à vouloir se tirer une balle dans le pied, car les 250 millions alors manquants pourraient se traduire en impôts supplémentaires pour les personnes physiques comme vous et moi. A l’heure où nombre d’entre nous ont perdu leur emploi ou une partie de leur salaire à cause de la pandémie, impossible de justifier ces cadeaux indécents destinés à de très grandes entreprises aujourd’hui parfaitement saines. Fernand Quartenoud, Marsens