«Je vis aussi ces Jeux pour ma famille»

Un Gruérien à Pékin

"Malgré le contexte, c’est une expérience incroyable de vivre mes premiers jeux Olympiques à Pékin! Pour moi, comme pour beaucoup d’athlètes, c’est la réalisation d’un rêve d’enfant. Etant petit, je me souviens encore avoir regardé les Jeux à la télévision avec ma famille. Pour elle, ma présence à Pékin est vraiment quelque chose de fou. Elle a été très émue en apprenant ma sélection, presque plus que je ne l’étais. Donc je vis aussi cet événement pour elle, en lui envoyant des photos et des vidéos.

L’ambiance au village olympique est vraiment chouette. Il y a bien sûr des restrictions liées à la pandémie, mais c’est beaucoup plus vivable que lors des épreuves de Coupe du monde. L’avantage est que l’on voit tout le temps d’autres athlètes – en portant le masque – pour…