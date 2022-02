«Le dragon d’or», ou l’opéra au cœur d’un restaurant chinois

NUITHONIE

Le Nouvel Opéra de Fribourg présente LeDragon d’or, samedi (20 h) et dimanche (17 h) à Nuithonie, un spectacle qui croise théâtre et opéra contemporain dans une œuvre signée par le compositeur hongrois Peter Eötvös et mise en scène par Julien Chavaz. Cinq chanteurs et chanteuses lyriques se partagent dix-huit rôles, au cours de vingt-deux scènes se succédant comme autant d’épisodes. Voilà qui promet un véritable tour de force. Ce kaléidoscope narratif trouve un point d’ancrage dans un restaurant enfumé et bruyant qui donne son nom à la pièce. Le livret de Roland Schimmelpfennig, «parcellaire», propose néanmoins des fils rouges, comme celui qui s’attache aux tribulations d’une petite main en cuisine. Quant à la direction musicale, elle est assurée par Gabriella Teychenné,…