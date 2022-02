«Zahra est une battante»

Leur fille est née à 25 semaines de grossesse, plus de trois mois avant le terme. Un couple de Gruériens témoigne de la très grande prématurité.

DOMINIQUE MEYLAN

Zahra aurait dû naître le 15 avril 2021, mais c’est le 5 janvier qu’elle est venue au monde. La petite Gruérienne fait partie des rares bébés nés à 25 semaines de grossesse, au tout début de la viabilité. Quand on voit cette petite fille, il est difficile d’imaginer ce qu’elle a déjà surmonté. Et pourtant, son sourire tient déjà du miracle. Ses parents, Marion et Patrice Rime, racontent son histoire avec beaucoup d’émotion et d’amour.

L’accouchement s’est déclenché à l’Hôpital de l’Île à Berne, un établissement qui soigne les très grands prématurés. «La petite s’est engagée et on n’a rien pu faire, confie Marion. Je pleurais…