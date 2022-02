née Clerc

HAUTEVILLE

Agnès Jordan-Clerc s’est éteinte le 31 janvier au Foyer Saint-Joseph de La Roche, où elle résidait depuis janvier 2016. Sa famille et ses proches seront réunis le 3 février pour lui rendre un dernier hommage en l’église Saint-Etienne d’Hauteville.

Née à Hauteville le 2 octobre 1930, dans le foyer de Jules et Lydie Clerc née Magnin, sur le domaine du Séseau, dans le hameau du Ruz, Agnès était la cadette de cinq enfants. Alors que ses frères et sœurs restèrent célibataires, Agnès épousa en 1960 Théophile Jordan, d’Hauteville également. De leur union naquirent deux enfants: Marc-Henri en 1963 et Martine en 1969.

Agnès partageait avec son époux l’amour de la campagne et le secondait dans une petite exploitation agricole qui venait s’ajouter à l’activité de cantonnier…