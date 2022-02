Alexandre Vonlanthen candidat à la présidence

PLR. Le Parti libéral-radical (PLR) du district de la Broye présente la candidature d’Alexandre Vonlanthen à la présidence du PLR fribourgeois (PLRF), a annoncé hier le parti. Le communiqué relève que «son leadership et sa capacité à mener une équipe, à l’échelle cantonale, ont été unanimement reconnus dans le cadre des élections cantonales 2021». Actuel vice-président du PLRF et chef de campagne, l’ancien syndic de Cugy se retire de la commission pour le renouvellement de la présidence cantonale en raison de sa candidature. Proche des gens et ayant de bonnes connaissances en allemand, «il saura être à l’écoute de toutes les régions du canton», souligne le communiqué.