Allégement des modalités de visite en hôpital et en EMS

COVID. Les visites aux patients des hôpitaux et cliniques du canton sont à nouveau possibles à partir du premier jour d’hospitalisation. Elles sont limitées à une personne à la fois, et si le certificat Covid n’est plus exigé, le port du masque reste obligatoire. L’allègement ne concerne toutefois pas les patients touchés par le Covid-19, des patients pour lesquels les visites ne sont pas autorisées, a indiqué jeudi l’Hôpital fribourgeois (HFR). Les précautions sont indispensables, car leur nombre reste élevé, même si l’effectif des individus testés positifs a reculé ces derniers jours.

A la date de jeudi dernier, 82 patients Covid-19 étaient hospitalisés à l’HFR, dont 78 en médecine interne et 4 aux soins intensifs. Le nombre, ajouté au taux d’absence encore élevé du personnel,…