Au nom de la terre

FRANCE 2, MERCREDI, À 21 H 10



A 25 ans, Pierre reprend la ferme familiale avec enthousiasme. Il s’est formé à l’agriculture au Wyoming et a des rêves plein la tête. Il investit, agrandit la ferme. Les agriculteurs de la région le jalousent et pensent qu’il a la folie des grandeurs. Les dettes s’accumulent et Pierre est incapable de remettre son exploitation sur pied malgré un travail acharné. Son fils voudrait diriger la ferme un jour, mais Pierre sait qu’il aura bien du mal à redresser la barre. Débute alors une longue descente aux enfers pour ce père de deux enfants, en dépit du soutien de sa femme Claire et de sa famille… ■