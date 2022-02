Aurora boréale

MUSIQUE Aurora

THE GODS WE CAN TOUCH

Universal

Si Tolkien avait voulu faire chanter une elfe dans Le Seigneur des anneaux, il aurait certainement pensé à Aurora Aksnes. La Norvégienne ne possède pas seulement la blondeur exquise de Galadriel (ou de Cate Blanchett), mais surtout cette voix éthérée, qui la place comme évidente héritière de Kate Bush ou de Björk.

A 25 ans, l’autrice-compositrice-interprète signe un troisième album d’une beauté cristalline. Dès les premières vocalises d’Everything matters (en duo avec la Lyonnaise Pomme), on erre entre airs moyenâgeux et électro minimaliste. Lorsque les rythmes s’accélèrent, on semble plongé dans les paysages enneigés des fjords. A l’image de ses deux albums précédents, Aurora excelle dans la ritournelle contagieuse (Cure for me), avec…