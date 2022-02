BROC

Bernard Raboud s’est éteint le jeudi 3 février en fin d’après-midi, dans sa 79e année, entouré de l’amour des siens. Les obsèques ont eu lieu lundi en l’église de Broc.

Bernard est né à Orsonnens le 28 décembre 1943 dans le foyer d’Ernest et de Simone Raboud née Page. Il était le premier d’une fratrie de trois enfants. En 1946, la famille s’installa à Clarens sur Montreux.

Bernard fit son apprentissage de droguiste, puis l’Ecole suisse de droguistes afin d’obtenir sa maîtrise fédérale. Alors qu’il travaillait pour la Droguerie Colliard, c’est à Châtel-St-Denis qu’il rencontra sa future épouse, Marguerite Colliard. Ils se marièrent en 1967 et eurent deux gar- çons, Alexandre et Grégoire.

En 1968, ils ouvrirent la Droguerieherboristerie Raboud à Broc et l’exploitèrent ensemble durant…