A bon entendeur

Services après-vente: mieux vaut être patient! Des sonneries interminables, de la musique pendant une demi-heure et une voix synthétique qui vous prie de patienter car «tous nos collaborateurs sont occupés». Qui n’a jamais pesté contre les lenteurs d’un service après-vente? Et ce n’est pas fini: il faut ensuite taper une bonne demidouzaine de chiffres pour enfin tomber sur le bon service et recommencer l’explication plusieurs fois puisque ce n’est jamais la même personne au bout du fil! ■