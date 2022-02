Chine: le drame Ouïghour

ARTE, MARDI, À 20 H 50



Tortures dans d’immenses camps d’internement, disparitions, travail forcé, «rééducation» des enfants et des adultes, stérilisations massives, surveillance généralisée et destruction du patrimoine mémoriel, y compris des cimetières: la politique de la Chine au Xinjiang à l’égard des Ouïghours, population de 11 millions de turcophones à majorité musulmane, s’apparente à un génocide. Dans cette terre des «montagnes célestes» à l’ouest du pays, riche en ressources et porte d’entrée stratégique des nouvelles routes de la soie chères à Xi Jinping, on estime aujourd’hui à plus de 1 million le nombre de personnes détenues arbitrairement. Depuis des années, prenant prétexte d’une prétendue lutte contre le radicalisme et la pauvreté, le Parti communiste se livre à une…