Cinq mio offerts aux plus démunis

PLAN DE RELANCE. Pour aider les ménages à bas revenus à faire face aux difficultés liées au Covid, le canton avait distribué plus de 13 000 bons Kariyon fin décembre 2020. La Direction de la santé et des affaires sociales tire un bilan positif de cette opération. Ces bons ont été utilisés à plus de 90%. Selon un communiqué, ce pourcentage constitue un record pour des cartes cadeaux. L’énorme majorité a été dépensée pour des achats de première nécessité, notamment pour de la nourriture ou des habits.

Le canton a offert plus de 5 millions de francs au travers de cette mesure qui était inscrite au plan de relance. Ces bons, qui s’élevaient à 150 francs par adulte et 100 francs par enfant, ont été distribués aux ménages bénéficiant de réductions de primes d’assurance maladie. Indirectement,…