Continuer de vivre malgré la détresse

Mon whisky, ma télé et moi

La troisième saison d’After life vient de sortir sur Netflix. Une série qui revient sur la reconstruction d’un homme après le décès de son épouse. Un mélange de tristesse et d’humour créé par Ricky Gervais.

DESTIN. Une petite douceur qui nous rend triste et heureux à la fois. De la «mélancolie heureuse», comme le chante Tim Dup. La série After life, disponible sur Netflix, peut être résumée ainsi. Créée par l’acteur et humoriste britannique Ricky Gervais, elle évoque le parcours d’un homme contraint de se reconstruire après la mort de son épouse qu’il chérissait tant.

L’histoire se déroule dans une petite et paisible ville anglaise. Journaliste dans le journal local, Tony est heureux et semble invincible, comme protégé par l’amour que lui offre sa moitié. Son…