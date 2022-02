Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

ET SI LE VACCIN CONTRE LE COVID, trois ou quatre ou cinq ans après son administration, avait pour effet secondaire de rendre les vaccinés plus intelligents? Mais vraiment plus intelligents. Ils comprennent alors tout de la vie – et du premier coup – disposent d’une hauteur d’esprit, d’une finesse d’analyse, d’un sens aigu de l’existence qui font que la notion d’intelligence collective, ce furet qui court sur les réseaux sociaux, devient vraiment une sorte d’élévation commune. Nirvana, sérénité, sérotonine, tout ça à la fois et à triple dose. Mais quel ennui!

GEORGES GODEL contraint de démissionner de la présidence des TPF et du conseil d’administration de la Banque cantonale, après la parution de Secrets et confidences d’un président qui fait tant de bruit. Enfin un…