Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

QUE SE PASSERAIT-IL dans l’Intercity Genève-Zurich si la levée des mesures de protection contre le Covid-19 était différente d’un canton à l’autre? Burn-out garanti pour le contrôleur, à force d’annoncer au micro, à chaque frontière cantonale: «Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Sie können Ihre Maske abnehmen, vous pouvez enlever votre masque, you can remove your mask»… Puis demander de le remettre, et de l’enlever à nouveau, et ainsi de suite, cela en plus d’indiquer l’arrivée en gare et la descente du bon côté sur le quai… Le fédéralisme, c’est usant.

