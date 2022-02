Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DANS CE CHEF-LIEU d’une région agricole, oui, Bulle en Gruyère, le paiement dématérialisé de sa place de parc, déjà possible avec Parkinpay, Twint et EasyPark, sera étendu à plusieurs endroits de la ville. Bah, tant qu’on peut encore traverser Bulle en tracteur.

DEUX MAGISTRATS ÉLUS au Tribunal d’arrondissement de la Gruyère. Un homme, né en 1984, et une femme née en 1981. Question théorique: est-ce bien d’être jugé par plus jeune que soi?

LA SUISSE CONDAMNE «de la façon la plus ferme» la Russie, mais ne prend pas ses propres sanctions, suivant celles de l’Union européenne (l’idiote utile). Il va falloir montrer un peu plus de courage ou une plus grande souplesse si la Suisse décroche un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU (actuellement présidé par la…