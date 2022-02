Dans l’imaginaire de James Thierrée

EQUILIBRE. Jeudi et vendredi à 20 h, le comédien, danseur, metteur en scène, acrobate et musicien James Thierrée présentera à Equilibre, à Fribourg, sa nouvelle pièce. Room raconte l’histoire d’un personnage qui tombe amoureux d’une batterie de brocante. Installé dans une chambre folle et mystérieuse, il se met alors à remplir cet espace de musiciens et de danseurs. «Un corps orchestre où tout se fait cordes, touches, main, pied, souffle et musique le temps d’une merveilleuse illusion d’optique», décrivent les programmateurs d’Equilibre-Nuithonie. Le petit-fils de Charlie Chaplin, lauréat d’un César (meilleur second rôle dans Chocolat en 2016) et de plusieurs Molières, sera entouré de onze musiciens et danseurs. «Après vingt ans de création, je veux aujourd’hui entamer un nouveau…