Dans la tête... d’un moche

«La laideur a ceci de supérieur à la beauté c’est qu’elle dure…» Serge Gainsbourg, l’homme à la tête de chou, savait de quoi il parlait, lui qui a fait de sa laideur une arme de séduction. Mais au fait, c’est quoi la laideur? Comment fait-on quand on est moche, ou plutôt quand on se sent moche? A l’heure où le nombre d’opérations de chirurgie esthétique pour correspondre aux canons de beauté explose, particulièrement chez les jeunes, «Dans la tête de» se penche sur le thème. Qu’est-ce qui fait le beau, qu’est-ce qui fait le laid? ■