Des Sudistes médaillés lors des finales cantonales

TIR

Les finales cantonales de tir au pistolet à air comprimé se sont tenues le week-end dernier au stand de Chavannes-les-Forts. A 10 m, la compétition par équipes sur appui a été remportée par Bulle 1 et ses tireurs Jean-Paul Barras, Jean-Jacques Mornod et Nicole Robert. Le Glânois Jean-Luc Bastian a remporté le bronze en individuelle. A Cottens, les finales cantonales de tir à la carabine ont vu le Bullois Sébastien Overney prendre la 2e place en individuelle. Bulle 1 a terminé 3e de la finale de groupes élites, alors que Vuadens et Le Crêt ont enlevé l’argent des catégories juniors et jeunesse.