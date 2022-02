Deux jeunes Gruériennes réussissent leurs «Suisses»

PATINAGE ARTISTIQUE. Du même âge (11 ans) et du même club (CP Fribourg et Romont), Alissa Touron et Noélie Haymoz ont pris la 6e et la 7e place des championnats de Suisse mini disputés sur la glace de Rapperswil (ZH). «Elles ont donné tout ce qu’elles avaient dans le ventre en présentant deux beaux programmes libres. Le podium n’était pas accessible dans ce concours d’un super niveau. Leur championnat est donc réussi», commente l’entraîneure Anouk Richard. A noter les trois doubles axels réalisés par Alissa Touron et le tout premier en compétition de Noélie Haymoz. «Son saut n’était pas parfait, mais bien tenu et validé par les juges.» Week-end prometteur donc pour les deux jeunes Gruériennes en vue des tests de fin de saison pour accéder aux cadres suisses. QD