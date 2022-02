Deuxième édition du Salon de l'entreprise à Espace Gruyère

Au total, plus de 60 conférences, tables rondes et intervenants se réuniront à Espace Gruyère. L'évènement rassemblera également 70 exposants et partenaires et des workshops seront organisés en parallèle du salon.

La digitalisation, la communication, la formation ou le recrutement feront partie des thèmes abordés par les experts présents.

Une plateforme, baptisée L'Antenne, proposera du contenu vidéo, en direct et en rediffusion, de certaines conférences et tables rondes.

La première édition avait eu lieu en 2019 et avait rassemblé plus de 1600 visiteurs sur deux jours. L'édition 2022 sera ouverte au public de 9h à 19h, avec un afterwork de 19h à 21h.