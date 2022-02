Télévision

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement le plus important de leur vie: une visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l’avenir même de Downton.

Lundi, à 20 h 45, sur RTS 1