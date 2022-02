Duo d’or en Valais

SKI-ALPINISME. Du brouillard a surgi un duo d’or samedi aux Marécottes, lieu des championnats de Suisse par équipes. Rémy Déner vaud (Les Sciernes-d’Albeuve) et Valentin Marchon (Gume - fens) ont en effet profité d’une moindre concurrence pour s’emparer de leur premier titre national. «C’est vraiment la classe! savoure le second nommé. Rémy était plus en forme que moi et il a su me motiver pour gagner.» Avec une minute d’avance sur les Charmeysans Cédric et Simon Remy après... 2 h 34 de course et 2100 mètres de dénivelé positif.

Cette victoire est inattendue pour Valentin Marchon. «J’ai le physique pour réussir de jolies choses. La technique et les manipulations, par contre, ce n’est pas encore ça», sourit celui qui s’est mis au ski-alpinisme l’hiver dernier. Il participera au Trophée…