Echos du Parlement

TROIS RAPPORTS DEMANDÉS. Pour marquer la première apparition devant eux de Philippe Demierre en tant que directeur de la Santé et des affaires sociales (DSAS), les députés l’ont chargé hier de fournir trois rapports. Le premier traitera de l’aide sociale et de son remboursement. Le postulat d’Antoinette de Weck (plr, Fribourg) et Chantal Pythoud-Gaillard (ps, Bulle) a recueilli 82 oui et 1 non. La DSAS devra également produire une analyse de la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, puisque le postulat du socialiste Mauron Pierre (Riaz) et de son ancienne collègue Kirthana Wickramasingam a été partiellement validé (95 oui et 1 non). Enfin, un rapport sur les structures offrant des prestations de soutien aux femmes (postulat d’Antoinette de Weck et de l’ancienne députée…