Enfin Amélie Mélo, une année après

L’ARBANEL. Odile et Roberto ne se connaissent ni en noir ni en blanc. «Odile s’en fiche que Roberto soit plus maladroit qu’un manchot avec des gants de boxe et Roberto n’a même pas remarqué qu’Odile est plus sèche qu’un läckerli oublié au fond d’un tiroir», raconte le synopsis de presse. Leurs vies sont tranquilles, organisées et parfaitement ennuyeuses. Jusqu’au jour où Amélie Mélo emménage dans leur quartier.

Ecrite par Robert Sandoz et Sylviane Tille, cette pièce pour enfants dès 5 ans s’inspire Amis-Amies, un texte de Tomi Ungerer. «Il aborde deux thématiques que nous avions envie de développer, évoque la metteuse en scène de la Compagnie de L’Efrangeté. La place de l’artiste dans notre société, quand il est admiré, mais aussi quand il dérange. Et le développement durable, notamment…