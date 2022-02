François Ammann prend son pied

ATHLÉTISME. Trois courses, trois records: François Ammann a réussi son retour aux affaires à Macolin. «L’objectif prioritaire était de courir en moins de 50’’00 au 400 m. J’ai amélioré mon temps d’une seconde, en 49’’78. Je suis super satisfait», apprécie le Bullois, qui a confirmé le lendemain sur 60 m et 200 m. Et ce malgré une «peur encore présente au départ», vestige de sa fracture du pied subie l’été passé. «Je dois maintenant gagner en force et en résistance pour atteindre mon rêve: la barre des 48 secondes sur 400 m.»

Comme François Ammann, les Glânois Iris Caligiuri et Charles Devantay ont amélioré deux de leurs chronos de référence à Macolin. Le second nommé a signé la deuxième performance du week-end sur 200 m, en 21’’67. De bon augure avant les championnats de Suisse élites…