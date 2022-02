BULLE

Lundi 24 janvier, la famille et les proches de Gérald Berset étaient réunis en l’église de Sorens pour lui rendre un ultime hommage. Il s’est endormi paisiblement le 21 janvier, peu avant ses 86 ans.

Gérald est né le 18 février 1936 à Villargiroud, dans la ferme de Julie et Léon Berset. Aîné d’une fratrie de neuf frères et sœurs, il quitta le domicile familial à 15 ans pour aller travailler en Suisse alémanique dans une boucherie. Il s’engagea ensuite comme garde-frontière et passa une belle période de service au Grand-Saint-Bernard. A la suite d’une séance d’information et de recrutement, il décida de postuler pour effectuer l’école de police dans le canton de Fribourg. Dès lors, il a fait carrière et n’a plus quitté sa fonction de gendarme.

Après une première période à Fribourg,…