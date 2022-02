Go’Riaz, épilogue de la Fribourgeoise

SKI DE FOND. La Coupe fribourgeoise de fond se conclut ce samedi lors de la Go’Riaz, organisée par le Ski-club local. Déplacée au col des Mosses, faute d’un enneigement suffisant aux Monts-de-Riaz, la 2e édition de la manifestation attend près de 200 fondeurs. Qui pourront s’élancer sur neuf parcours définis, au moment de leur choix entre 9 h 30 et 14 h 30. «Nous voulions éviter la contrainte d’une course tôt le samedi matin, explique le président du SC Riaz Yves Savary. Cela permet aussi de rendre les courses plus populaires, avec moins de pression au départ pour les débutants.»

Au-delà de son originalité, cette compétition est également très complète. «En fonction des secteurs, le fartage et la glisse auront chacun leur importance.» Avec en plus, le sel d’une ultime étape de la…