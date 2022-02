VILLARS-SUR-GLÂNE

Buck est un chien pourri gâté. Confortablement installé dans une villa de Californie, il coule des jours heureux dans un environnement feutré. Un jour, il est enlevé et vendu comme chien de convoi. Il y découvre le froid, les coups, la faim et la cruauté des humains… Vendredi (20 h) et samedi (17 h), le Théâtre des Marionnettes de Genève fait halte à Nuithonie, à Villarssur-Glâne, avec L’appel sauvage, l’adaptation d’un texte de Jack London par Isabelle Matter. Dès 8 ans.