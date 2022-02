Jakob et Marie Manser

Castella

RIAZ

Jakob Manser s’est éteint le 29 janvier à l’EMS d’Humilimont, à l’âge de 88 ans. Son épouse, Marie, l’a suivi une semaine plus tard, le 5 février. Elle aurait fêté ses 100 ans cette année. Un dernier adieu leur a été rendu en l’église de Riaz, le 3 puis le 9 février.

Jakob est né à Gonten, dans le canton d’Appenzell, le 29 juin 1933. Il est l’aîné d’une fratrie de sept et grandit dans une famille de paysans. Il devient pépiniériste, puis se forme comme maçon et devient finalement contremaître. Jakob arrive en Suisse romande vers 20 ans. Il se rend d’abord à Grangeneuve où il apprend le fran- çais et finit par poser ses valises à Riaz, où il vivra avec Marie.

Jakob appréciait particulièrement la pêche. A Gumefens, il avait un mobile-home et un bateau pour pratiquer sa…