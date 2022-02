SEMSALES

La famille et les proches de Jean-Pierre Gothuey se sont réunis le vendredi 4 février en l’église de Semsales afin de lui rendre un dernier hommage. Il est décédé le 1er février à la Maison Saint-Joseph de Châtel-Saint-Denis.

Jean-Pierre Gothuey est né le 17 mai 1950 dans le foyer de Clothilde et de Georges Gothuey. Aîné d’une fratrie de deux garçons et une fille, il aimait passer ses vacances chez son oncle à la Moille Vieille. A 15 ans, il entreprit un apprentissage de mécanicien moto, avant de continuer ses activités dans la mécanique. Passionné de musique, il joua durant plus de vingtcinq ans à la fanfare Edelweiss de Semsales. Il fut également un très bon skieur.

En 1977, il unit sa destinée à Marie-Claude Roulin. De cette union naquit leur fille Cindy en 1978. L’une de ses…