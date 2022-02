A l’agenda

BELLEGARDE

Village: Waterslide, concours humoristique où tous finissent à l’eau! Sa dès 11h.

BROC

Electrobroc: visite guidée en individuel. Inscriptions sur www.electrobroc.ch. Lu-ve 14h, sa 10h et 14h.

Village de la paix: réunion du collectif Graines d’avenir. Lu 19h.



BULLE

Trace-Ecart: concert du pianiste Florian Favre qui présente son projet Idantitâ. Sa 21h.



VILLARIMBOUD

Salle communale: Manoir sans défense, par la Jeunesse de Villarimboud. Réservations au 077 459 02 81. Sa 20h.



CHARMEY

Vounetz: course de luge, avec catégories individuel, équipe d’adultes, en famille et équipe déguisée. Inscriptions au départ de la piste de luge. Sa et di dès 9h30.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Univers@lle: Ils se sont aimés, par la troupe des Perd-Vers. Sa 20h30, di 17h.

TREYVAUX

L’Arbanel: Cheeseboy, spectacle…