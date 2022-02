L’enfant que je n’attendais pas

TV5MONDE, MARDI À 21 H 15

Responsable marketing en pleine ascension professionnelle, mariée et mère d’une petite fille, qui vient de fêter ses sept ans, Johanna, 37 ans, est une femme à qui la vie sourit. Jusqu’à ce que tout bascule. En pleine nuit, dans un état d’inconscience totale, elle accouche d’un enfant qu’elle n’attendait pas. Dans un état second, incapable de gérer ce qui lui arrive, elle se débarrasse du nouveau-né. L’enfant est retrouvé vivant mais Johanna est accusée de tentative d’infanticide. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et jure qu’elle ne se savait pas enceinte! Son mari, ses proches sont tout aussi incrédules. Le diagnostic est brutal et incompréhensible: Johanna a fait un déni de grossesse... ■