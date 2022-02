La belle réaction de Valentine Macheret en Coupe d’Europe

SKI ALPIN

Fortunes très diverses pour Valentine Macheret cette semaine en Coupe d’Europe à Bad Wiessee (Allemagne). La skieuse du Bry a d’abord déçu en terminant 43e du premier slalom. «J’ai eu de la peine à trouver le bon rythme sur une piste salée et dans une course très courte», explique l’intéressée, qui a parfaitement réagi le lendemain avec une 17e place à la clé, toujours en slalom. «J’ai réussi à me libérer et réaliser une deuxième manche nettement meilleure. Je suis très contente d’obtenir ce résultat et de réussir à intégrer régulièrement le top 30 en Coupe d’Europe. Quant au bilan, je le ferai en mars après les finales en Andorre.» Avant cet ultime rendez-vous, la Gruérienne de 23 ans pointe au 27e rang du classement continental de slalom. QD