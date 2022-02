Télévision

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter: c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre?

Samedi, à 20 h 55, sur RTS1