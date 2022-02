La Coupe fribourgeoise se poursuit ce week-end

SKI ALPIN

La station du Lac-Noir accueille la Coupe fribourgeoise des enfants ce week-end. Le Ski-club Châtel-Saint-Denis organise samedi dès 10 h 30 deux slaloms géants initialement prévus aux Paccots. Même programme le lendemain dès 10 h sous l’égide du Ski-club Villars-sur-Glâne. Juniors et seniors ont, eux, rendez-vous samedi et dimanche à Bellegarde pour quatre manches de slalom spécial organisées par le Ski-club académique suisse. Avec un premier départ fixé les deux jours à 9 h 45. La Châteloise Audrey Chaperon et le Gruérien Sebastien Rauber mènent le classement général après quatre courses.