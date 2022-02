La galaxie à succès de Mathilde Gremaud

Retrouvez l'article ci-dessous ou en cliquant sur le lien suivant:

http://www.lagruyere.ch/sites/gru/files/lagru_galaxie-Mathilde-Gremaud.pdf

QUENTIN DOUSSE

SKI FREESTYLE. Depuis ses débuts à 13 ans jusqu’à sa deuxième participation aux jeux Olympiques, Mathilde Gremaud a vu sa discipline sans cesse évoluer. La concurrence, le niveau d’exigence, l’intérêt médiatique ou encore le public. A peu près tout sauf son cercle de fidèles, quasiment inchangé au fil des années. «Je me sens hyper bien entourée, déclare la freestyleuse rochoise. Tout le monde m’apporte son petit truc.»

La galaxie de Mathilde Gremaud? Une quinzaine de personnes tout au plus, chacune tenant son rôle pour l’amener dans la spirale du succès. En comparaison internationale, on parle d’une équipe restreinte, mais ô combien primordiale pour tendre vers les sommets du ski freestyle. Son agent Fabrice Widmer veille «au bon fonctionnement de tous les rouages. Je fais en sorte que personne ne profite de Mathilde et de sa notoriété».

Celle-ci pourrait d’ailleurs exploser aux JO d’hiver qui se sont officiellement ouverts vendredi à Pékin. Avant son entrée en lice ce lundi (lire ci-dessous), coup de projecteur sur la garde rapprochée de la Gruérienne de presque 22 ans. ■

La maman

Chantal, «la Maître»

Les surnoms sont d’usage dans la sphère Gremaud. «Je suis “la Boss” et ma maman “la Maître”», sourit Mathilde, soulagée de déléguer certaines tâches. «Je gère tout ce qu’elle n’a pas le temps de faire en dehors du ski, souffle Chantal Gremaud. Ses affaires administratives, ses finances, ses rendez-vous, etc. Je suis la personne de l’ombre et cela me convient très bien.» Son soutien ne s’arrête pas là. «Je lui parle lorsqu’elle est contrariée et ne l’exprime pas. Après un échec ou une blessure, on discute des changements à faire ou simplement de la fatalité d’un sport qui se joue à très peu de chose.» Un lien naturel qui s’est renforcé à chaque expérience, indique Mathilde Gremaud, reconnaissante. Loin des yeux, la freestyleuse reste près du cœur de sa maman durant l’hiver. «Comme à ces JO à Pékin, Mathilde m’a demandé de regarder ses compétitions en direct. Elle a besoin d’ondes positives. Même si je ne suis jamais très zen devant la télévision...» conclut Chantal Gremaud.

La famille

Des sœurs à la grand-maman fan

Dans le foyer des Gremaud, on retrouve les parents Chantal et Stéphane, les sœurs Jeanne et Elsa, ou encore la grand-maman Christiane. «Elle est super fan de moi, sur les réseaux sociaux notamment! apprécie la skieuse du SC La Berra. Je vais la voir à chaque fois que je suis de passage à la maison.» Des moments durant lesquels «Mathilde se rapproche de ses sœurs et aime déconnecter de son sport», ajoute la maman. Avec son papa, qui fut son coach d’athlétisme, elle parle volontiers de ski, de ses ressentis à l’entraînement ou en compétition.

L’agent

Fabrice Widmer, manager de toujours

Le quadragénaire broyard assiste Mathilde Gremaud depuis ses débuts en 2016. «C’est chez lui que je me plains, s’esclaffe la Rochoise. Avec le temps, je peux tout lui dire. Il est devenu comme un pote.» Un ami qui lui veut du bien et, contre rémunération, défend ses intérêts au quotidien. Médias, sponsors, partenariats sportifs ou extrasportifs: toutes les sollicitations passent par lui. Fabrice Widmer gère également son droit à l’image. «Beaucoup de monde aimerait s’en servir comme influenceuse, indique l’agent. Comme cette marque de... produits érotiques après sa médaille olympique en 2018.» Mathilde Gremaud occupe une position centrale dans l’agenda du fondateur de l’association Swiss Talent Project. Il l’accompagnait justement chez un horloger de luxe à l’heure de l’interview. «Mon but est de lui permettre de performer sur la neige. En parallèle, c’est un combat de tous les jours. De grandes différences entre les sexes s’observent au niveau des contrats de sponsoring. Avec des sommes qui peuvent varier du simple au triple!»

Le partenaire

Red Bull, deux ailes précieuses

La marque autrichienne de boisson énergisante «est plus qu’un sponsor pour Mathilde. C’est un partenaire qui occupe une place importante», assure Fabrice Widmer. Le manager comme l’intéressée restent toutefois mutiques au sujet des chiffres. Malgré une rétribution annuelle fixe et des primes au résultat, Mathilde Gremaud ne considère pas la firme au taureau ailé comme un employeur. «Je la vois plutôt comme une famille qui, contrairement à ce que certains pensent, ne me met jamais de pression sur des performances ou figures risquées à réaliser.»

Le staff

Une équipe de confiance à Swiss-ski

Présent lui aussi au commencement, le préparateur physique Antoine Borgeaud joue un rôle majeur dans la construction de l’athlète. «On papote tout le temps, même durant les séances où j’ai super confiance dans sa manière d’entraîner.» Tout aussi importants sont les entraîneurs de l’équipe freestyle de Swiss-ski, le duo Grégory Tüscher-Romain Erard en tête. Le docteur German Clénin et les physiothérapeutes de la fédération assurent un suivi médical rapproché. Un élément clé dans un sport où les chutes ne sont jamais anodines. Remise à temps d’une commotion subie en novembre dernier en Coupe du monde, Mathilde Gremaud peut en témoigner.