LA TOUR-DE-TRÊME. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXe siècle. Face à l’absence des hommes, elles se confrontent au monde du travail et découvrent l’échange, la solidarité, la possibilité d’avoir une opinion. A l’exemple de Louise, journaliste militante chez les suffragistes, qui leur propose une nouvelle vision de la femme, indépendante et libre.

Vendredi soir, la salle CO2 de La Tour-de-Trême accueille Les filles aux mains jaunes, une pièce de Michel Bellier, mise en scène par Johanna Boyé. «En interrogeant la naissance du féminisme, cette pièce nous plonge au cœur des questions, toujours actuelles, de l’égalité entre les sexes et nous ouvre indéniablement vers la question plus universelle, de la liberté et de l’égalité des hommes»,…