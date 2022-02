La nuit des ours-garous

BANDE DESSINÉE

Cyrielle Blaire et Maïlis Colombié

LES SONGES DU ROI GRIFFU, T. I, LE FILS DE L’HIVER

Delcourt

Par son impatience et son insouciance, Owein entraîne sa sœur Pellah à la poursuite d’une étrange créature qu’ils ont vue un peu plus tôt, un ours qui se transforme en homme. Mal leur en a pris, car de leur confrontation, le jeune homme garde une bosse et surtout le poids du remords, Pellah ayant disparu à l’issue de la rencontre. Convaincu qu’elle a survécu, Owein va consacrer sa vie à la retrouver et, pour ce faire, décide d’entrer dans l’ordre des Hurleurs, des chasseurs d’élite au service du seigneur des lieux. Mais quand les malédictions traînent, même les vengeances les plus honorables ne se déroulent pas toujours comme prévu…

Avec Les songes du roi griffu, Cyrielle Blaire…