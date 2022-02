A la recherche de Grace et des souvenirs

LIVRES

Julien Burri

ROCHES TENDRES

Editions D’autre part, 100 pages

La pierre est omniprésente. Pas n’importe laquelle: «La molasse est couleur de ciel d’hiver, le gris mat et blême du dimanche.» Elle est friable, aussi, «quand on la touche, du sable se dépose sur les doigts». Cette pierre a une âme, des histoires à raconter, qu’évoque avec finesse le poète et écrivain vaudois Julien Burri. Roches tendres est né d’une visite de l’ancienne maison, inhabitée, de ses grands-parents. De ses sensations naît un bref et envoûtant roman, où l’on suit le narrateur à la poursuite de Grace. Il a eu «un léger blanc» et quand il a retrouvé ses esprits, son épouse (depuis quarante ans) avait disparu.

Cette quête avance dans une délicate mélancolie, entre les souvenirs et les sensations présentes, entre…