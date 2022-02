La vie rêvée d’Anna Delvey

Mes chats, ma télé et moi

Inspirée d’une enquête journalistique réalisée autour d’Anna Delvey, fausse héritière allemande qui a floué la belle société new-yorkaise, la série Netflix Inventing Anna est jubilatoire. Pour l’histoire, et pour la prestation de Julia Garner, nouvelle chouchou du petit écran.

ARNAQUES DANS LA HAUTE. Que l’on connaisse ou non l’histoire de cette jeune femme qui, entre 2013 et 1018, s’est fait passer pour une richissime héritière allemande au point de devenir la coqueluche de la très haute société new-yorkaise, la série Inventing Anna nous emporte dans un tourbillon de champagne, d’hôtels de luxe et de tenues haute couture toutes plus affriolantes les unes que les autres. Avec le sentiment jubilatoire de voir se ridiculiser les maîtres du monde ou, disons, les…