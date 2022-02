L'alchimie contraire du chat et de la souris

Batman revient au cinéma et, avec lui, les bandes dessinées qui l’ont inspiré, particulièrement celles sur Catwoman du génial Darwyn Cooke.

ROMAIN MEYER

Dans l’univers des superhéros, hommes et femmes portent le masque pour devenir quelqu’un d’autre, d’étranges créatures mihumaines, mi-autre chose. Ils deviennent «super», «wonder», «de fer», etc. Dans cet amas de dénominations grandiloquentes, les animaux tiennent une place particulière. Outre l’araignée, la chauve-souris et le chat sont en effet devenus les emblèmes d’un genre entier. Rien d’étonnant donc à les retrouver dans The Batman, la prochaine itération cinématographique du Chevalier noir par Matt Reeves, où le héros fait face à Catwoman, sa meilleure ennemie/amante. C’est l’occasion aussi de retrouver en librairie les bandes…